Quinté+ du mardi 24 novembre 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 23/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 24 novembre 2020 à Deauville, le Prix des Pommiers. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.500 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Nous retrouvons avec ce quinté le sable fibré de Deauville, avec ce handicap pour chevaux d'âge.

En haut de tableau, et en dépit de son top-weight, notre confiance ira au 1 Brokeback Mountain, qui a peu couru cette saison et qui cherche sa course. Souhaitons qu'il la trouve dans ce lot à sa mesure, et ce même s'il a échoué deux fois sur ce parcours. Mais c'était à la fin de son année de 3 ans et de l'eau a coulé sous le pont des Belges depuis.

Le 14 Plateado est le compagnon d'entraînement de notre favori. Il est le seul 4 ans que nous avons retenu dans notre sélection, pour ses aptitudes à la piste et à la distance et pour la qualité de son engagement.

Notre dernière minute, le 2 Dalvini, porte le même poids que notre favori, c'est à dire 60 kg. C'est le choix de Stéphane Pasquier dans cette course et il dépend d'un entraînement de pointe. Il peut le faire, même à cette valeur.

Attention également à Gracian, le 9, qui vient de changer d'entraînement, et à Replenish, le 5, qui rentre, mais qui peut se placer à très belle cote.

Les pronostics :

1. Brokeback Mountain

14. Plateado

6. San Salvador

2. Dalvini

15. Galdan

5. Replenish

9. Gracian

12. Marrakech Express



La dernière minute :

2. Dalvini