Retrouvez les résultats du quinté du mardi 23 novembre 2021 à Deauville, le Prix du Jury. Départ à 13h50. 15 partants (le 3 Shoal of Time est non partant). Handicap. Plat. 1.500 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus. Il fallait jouer le 6 Wonder Boy, le 8 Royaumont, le 1 Mon Ami l'Écossais, le 9 Letty’s Marvel et le 7 Gris d'Argent.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Encore un quinté qui va payer, vu la difficulté de l'épreuve, disputée sur un parcours ultra rapide. Notre confiance s'en est allée vers le 6 Wonder Boy, lauréat à ce niveau mais sur gazon l'an passé et qui aborde cet engagement en pleine forme. Le 7 Gris d'Argent ne peut sans doute pas gagner ici, mais il sait lire et écrire et trouve là un bel engagement.

Notre dernière minute, le 1 Mon Ami l'Écossais, tourne autour du pot depuis quelques temps. Entraîné sur place et à l'aise à la fois sur la distance et la surface, il peut trouver ici récompenses à ses efforts récents. Attention enfin au 14 Mountains Blues, l'une des trois 3 ans au départ, capable d'en surprendre plus d'un à ce niveau.

Les pronostics

6. Wonder Boy

1. Mon Ami l'Écossais

7. Gris d'Argent

4. Torpen

13. Droit de Parole

14. Mountains Blues

8. Royaumont

La dernière minute

Résultats du dimanche 21 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL a tenu toutes ses promesses, la dernière minute aucune.