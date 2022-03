Quinté+ du mardi 22 mars 2022 à Chantilly : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 22 mars 2022 à Chantilly, le Prix Dunette. Départ à 13h50. 15 partantes (le 4 Nottingham est non partante). Plat. Handicap. 2.100 mètres. Piste en Sable Fibré. Pouliches de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 1, le 8, le 10, le 6 et le 14.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Toujours dans l'argent depuis ses débuts, dépendant d'un top entraînement du Sud-Est et associée à Christophe Soumillon, le 8 Hillarante a tout pour faire plaisir à ses preneurs dans ce quinté, où les deux juments présentées par Nicolas Clément, le 1 Wildwood et le 8 Galifa, ont également une première chance à défendre.

Galifa, justement, est notre dernière minute, car elle a l'avantage d'avoir une course dans les jambes par rapport à sa compagne d'entraînement et parce qu'elle est mieux placée à la corde.

Parmi les outsiders, il serait judicieux de suivre les premiers pas du 12 Scénariste pour son nouvel entourage. Avec Mickaël Barzalona sur le dos, elle peut être la révélation de ce quinté difficile.

Les pronostics :

8. Hillarante

1. Wildwood

10. Galifa

12. Scénariste

7. Full Flow

9. Rose In Bloom

6. Syrenka

La dernière minute :

10. Galifa