Quinté+ du mardi 22 juin 2021 à Nantes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 22 juin 2021 à Nantes, le Grand Prix Synergie. Départ à 13h50. 14 partants. Handicap. Plat. 2.200 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Sur un terrain qui sera souple au minimum, la candidature du 6 Gladys Senora (qui vient d'être non partante car elle avait un abcès au pied) s'impose, toujours au vu du style de son dernier succès à Longchamp. Cherchant sa course depuis un bon moment, le 10 Milltop est également un choix de raison, tout comme le 4 King Cobra, en pleine forme mais qui aborde cette distance pour la première fois.

Adepte de la course en tête, le 1 La Roselière n'a contre elle que son top-weight, qui, peut-être, permettrait d'expliquer son dernier échec à ce niveau. Notons toutefois que le lot était plus fort qu'il ne l'est dans cette épreuve nantaise. Dès lors, son entraîneur étant comme souvent très confiant, elle peut prétendre se réhabiliter totalement. Chez les gros outsiders, attention à la candidature du 8 Totem, toujours tranchant sur cette piste.

Les pronostics :

6. Gladys Senora

10. Milltop

4. King Cobra

1. La Roselière

2. Best Win

3. Lili Blue

8. Totem



La dernière minute :

1. La Roselière

Résultats du dimanche 20 juin à Chantilly :

La favorite est 4e, la dernière minute a gagné.