Quinté+ du mardi 2 mars 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 01/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 2 mars 2021 à Chantilly, le Prix de l'Allée des Philosophes. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.300 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Parce que certains des concurrents en vue ont tiré de très mauvais numéros dans les boîtes de départ, ce quinté s'annonce particulièrement difficile.

C'est malheureusement le cas de notre favorite, le 14 Parigote, qui cherche sa course et pourrait bien le trouver ici, du 3 Rimini, 2e de la course référence du 13 janvier mais moins bien placé cette fois, ou du 12 Magic Vati, même si ses aptitudes de bon finisseur vont lui permettre de surmonter avec aisance le numéro 13 dans les stalles.

À l'inverse, le 13 Funny Valentine, remarquée le 13 janvier, est bien mieux lotie cette fois et devrait donc pouvoir confirmer. Notre dernière minute, le 5 Baileys Blues, a terminé 5e le 13 janvier, mais il s'agissait de sa course de rentrée. Appelé à progresser sur cette dernière, il bénéficie de la confiance renouvelée de Stéphane Pasquier, un signe qui trompe rarement.

Chez les outsiders, méfiance avec le 8 Troizilet, qui est sur cette piste un peu dans son jardin.





Les pronostics :

14. Parigote

13. Funny Valentine

8. Troizilet

3. Rimini

12. Magic Vati

5. Baileys Blues

7. Red Torch

La dernière minute :

5. Baileys Blues

Résultats du dimanche 28 février à Vincennes :

Le favori de RTL a déçu étant une nouvelle fois disqualifié. La dernière minute a été disqualifiée de la 2e place après enquête.