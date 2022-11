Quinté du mardi 1er novembre 2022 à Laval : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 1er novembre 2022 à Laval (Mayenne), le Grand Prix de la Ville de Laval. Départ à 15h15. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. 16 partants. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Joli lot que celui de ce Grand Prix, où les trotteurs du premier poteau devaient faire le show… et ne pas décevoir. Du deuxième échelon, nous n’avons retenu que le 15 Diablo de Caponet, pour son aptitude au parcours, son retard de gains, et finalement, l’ensemble de son œuvre.

Notre favorite, le 7 Aura SL, vient de s’endurcir au trot monté, où elle a montré des moyens. Jean-Michel Bazire siffle ici la fin de la récréation, en la menant et en la déferrant des quatre pieds, ce qui lui arrive rarement. Toutefois, vu la qualité de l’opposition, il faudra qu’elle sorte ici le grand jeu : elle peut le faire !

Même si elle est l’une des moins riches et l’une des plus jeunes au départ, le 2 Babirussa Jet peut lui apporter la répartie, elle qui est dans une condition physique étincelante actuellement. Notre dernière minute, le 1 Rackham, était notre favori lors de ses récents débuts en France. Il n’a pas failli, se classant deuxième avant d’être disqualifié. Sans doute plus à son avantage sur cette piste plate qu’à Vincennes, il est attendu dans la bonne combinaison du Quinté. Pour sa cote, méfiance avec le 5 Sahara Jaeburn, que le tracé avantagera également…

Les pronostics :

7. Aura SL

2. Babirussa Jet

15. Diablo de Caponet

1. Rackham

5. Sahara Jaeburn

6. Bordeaux S.

11. Halicia Bella

La dernière minute :

1. Rackham

Résultats du dimanche 30 octobre à Chantilly :

Le favori de RTL est quatrième, juste devant la dernière minute. Un outsider met la sélection à genoux.

