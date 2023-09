Quinté du mardi 19 septembre 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le mardi 19 septembre 2023 à Vincennes, le Prix Aludra. Départ à 18h15. 16 partants. Trot attelé. 2.100 mètres. Départ à l’autostart. Grande piste. Trotteurs mâles de 5 ans.

Ce sera à chacun les siens, tant ce quinté de "raccroc" (faute de partants suffisants, Auteuil a fait faux bond) s’annonce ouvert. Outsider de RTL lors de sa dernière tentative, où n’avait pris que la septième place, le 1 I love You Tek hérite ici d’un engagement superbe au plafond des gains, et ce sur un parcours où il possède le meilleur chrono du lot. Autrement dit, s’il se sort de ce numéro assez piège, il ne devrait pas passer loin de cet objectif.

Le 4 Ilismo, avec Matthieu Abrivard, lui sera directement opposé, car il a le meilleur numéro et possède également des titres sur cette distance réduite. Le 11 Invincible du Thay est performant dans ce genre de course, le 13 Impact du Boulay également. L’outsider de RTL, le 5 Ice Tea, reste sur des performances assez décevantes, mais attention, lui aussi apprécie à la fois la distance et le tracé, tandis que son numéro au centre de la première ligne plaide clairement en faveur de sa réhabilitation. Dès lors, mieux vaut lui faire une belle place dans son jeu…



















































































































































































Les pronostics :

1. I Love You Tek

4. Ilismo

11. Invincible du Thay

5. Ice Tea

13. Impact du Boulay

3. Invisible Sam

9. Infiel











































































































































































L’outsider de RTL :

5. Ice Tea

Résultats du dimanche 17 septembre à Vincennes :

Le favori du RTL se classe 2e, devant l’outsider de RTL, 5e. La sélection indique le Tiercé.



