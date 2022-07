Quinté+ du mardi 19 juillet 2022 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du mardi 19 juillet 2022 à Vichy, le Prix Vichy Communauté. Départ à 20h15. Plat. 14 partants âgés de 4 ans et au-dessus s’affrontent sur 3.000 mètres.

Pris en note dans un Quinté+ cagnois en début d’année, le 1 Mister Nino a prouvé sa compétitivité à ce niveau en valeur 42. Cet élève de Christophe Ferland possède une tenue à toute épreuve et s’est déjà illustré avec des poids élevés. S’il bénéficie d’un parcours limpide, il ne sera pas loin de la vérité.

Excellente le jour de sa rentrée, le 12 Never Give Way ne doit surtout pas être condamnée sur sa sortie suivante. Programmée pour s’illustrer dans les gros handicaps, elle peut servir de point d’appui. Respectivement 4e, 5e et 3e de la dernière édition de cet événement, le 10 Côté Jardin, le 3 Belgian Prince et le 4 Electron Libre méritent une note de méfiance.

Irréprochable avant sa dernière déconvenue, le 7 Almacado Gree détient une belle chance théorique, quand bien même il aurait préféré une piste plus souple. le 5 Sasakia, qui passe un sérieux test sur la distance, et le 9 Langre, impérial pour ses débuts sous son nouvel entraînement, ne peuvent être oubliés à l’heure du choix.

Les pronostics :

1. Mister Nino

12. Never Give Way

10. Côté Jardin

3. Belgian Prince

4. Electron Libre

7. Almacado Gree

5. Sasakia

9. Langre

La dernière minute :

3. Belgian Prince

La machine Belgian Prince prête à être relancée ?

Son profil : ce pensionnaire de Patrice Cottier s’accommode à toutes les distances, autant sur 2.400 mètres que sur 3.000 mètres. Cheval avec beaucoup de tenue, il est capable de mener le train de la course comme rester à l’arrière-garde et attendre son heure. C’est un habitué des Quintés avec beaucoup d’accessits et de places acquises à ce niveau.

L’avis de son entraîneur, Patrice Cottier : "La dernière tentative de Belgian Prince est à oublier. Auparavant, il avait enchaîné les bonnes prestations. La pénalisation de trois kilos pèse forcément, mais il a l'air d'être resté bien. Il me paraît capable d'accrocher au moins une place".

Sa statistique : 80% dans les 5. Belgian Prince est très performant sur la distance des 3.000 mètres. En cinq courses disputées, le fils de Prince Gibraltar s’est imposé à une reprise et a signé deux podiums. Il a également accroché une 5e place sur ce parcours le 20 juillet 2021 dans ce même Quinté.

Ses chronos en compétition : 36"24, c’est le chrono signé par Belgian Prince le 4 avril dernier à Chantilly dans les 600 derniers mètres du Prix des Grandes Fontaines, où il s’est classé 2e. À titre de comparaison, Mister Nino a réalisé le meilleur temps du lot de ce Quinté en 35"36 le 23 juin, également à Chantilly.

Sa forme du moment : après un premier semestre 2022 abouti à ce niveau, son entraîneur a décidé de lui faire faire un break. Belgian Prince revient dans la partie mardi 19 juillet avec de la fraîcheur et des ambitions. Il a déjà affronté la plupart de ses adversaires et en a battu quelques-uns. L’aptitude à la distance est un atout favorable et son numéro de corde devrait lui permettre de jouer les premières places. Malgré la pénalisation de trois kilos, il devrait bien faire.

L’avis de Guillaume Luyckx, journaliste d’Equidia : "Double lauréat de Quinté+, cet élève de Patrice Cottier a repris de la fraîcheur après un premier semestre fructueux. Il a rarement déçu sur 3.000 mètres et s’était d’ailleurs classé 5e de la dernière édition de cet événement. À retenir haut".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info