Quinté du mardi 18 octobre 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 18 octobre 2022 à Vincennes, le Prix Algorah. Départ à 13h50. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande Piste. Départ à l’autostart. 16 partants. Trotteurs de 6 à 10 ans. Il fallait jouer le 6, le 13, le 4, le 2 et le 11.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Joli quinté, où, par la force des choses, on mélange un peu les torchons et les serviettes, de très bons chevaux étant opposés à des trotteurs aux palmarès plus modestes.

Notre favori est ici le 13 Rackham, qui débarque de Scandinavie avec une réputation flatteuse. Il est en effet un spécialiste de la distance, excellant d'ailleurs sur toutes, et s'est déjà placé à deux reprises au niveau Groupe I. Cela devrait suffire pour gagner ici, même s'il ne connaît pas la grande piste de Vincennes et qu'il s'élance en seconde ligne.

Deuxième chance de ce quinté à nos yeux, le 11 Zante Breed n'a plus ses preuves à faire dans cette catégorie et lui sera directement opposé. Notre dernière minute, le 6 Eurêka Vrie, s'est imposée sur ce parcours en juin et vient de faire sa rentrée. Bien placé derrière la voiture et associé à un excellent pilote, il peut faire parler de lui ici.

Pour sa cote, n'éliminons pas le 1 Grande de Ruchy. Elle a déjà bien fait sur ce tracé, évolue certes un ton en dessous de ses rivaux du jour, mais elle a au sulky le meilleurs des alliés, en la personne d'Eric Raffin...

Les pronostics :

13. Rackham

11. Zante Breed

6. Eureka Vrie

4. Espoir du Noyer

3. Extra du Chatault

14. Finyo du Pommereux

1. Grande de Ruchy

La dernière minute :

6. Eureka Vrie

Résultats du dimanche 16 octobre à Longchamp :

La dernière minute a gagné, le favori de RTL n’a jamais pu revenir de l’arrière-garde.

