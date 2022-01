Quinté+ du mardi 18 janvier 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 18 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Brionne. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 9 ans. Il fallait jouer le 15, le 6, le 11, le 4 et le 5.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Belle course, où notre favori, qui vient de très bien se comporter dans un récent quinté, peut confirmer l'impression laissée. Face à lui, le 6 Cyrano de B. peut confirmer sa récente victoire à ce niveau.

Notre dernière minute, le 2 Gin Tonic Duran, tourne autour du pot. Resté aux portes du Quinté lors de sa dernière tentative, il a les moyens de faire parler de lui à ce niveau, à une cote sympathique.

Les bons outsiders ne manquent pas dans cette course européenne. On peut ainsi s'intéresser au cas du 15 Goéland d'Haufor, qui hérite là d'un bel engagement et peut prétendre s'illustrer, à la condition que son jeune driver lui donne le parcours idoine...

Les pronostics :

11. Usain Töll

6. Cyrano de B.

15. Goéland d'Haufor

2. Gin Tonic Duran

5. Giovanni Bianco

12. Zio Tom Jet

8. Armour As

La dernière minute :

Résultats du dimanche 16 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL a déçu, la dernière minute a gagné, la sélection indique le Tiercé.