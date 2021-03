Quinté+ du mardi 16 mars 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 15/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 14 mars 2021 à Compiègne, le Prix du Centre d'Entraînement. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Encore un quinté difficile, où notre confiance va une nouvelle fois au 8 By The Way qui n'a pas été très heureux en dernier lieu. Ici, beaucoup de feux sont au vert pour lui, comme pour d'autres.

Le 10 Count Rostov est un autre 4 ans de qualité, capable de faire parler de lui à ce niveau. Sa forme est sûre, celle de son jockey également. Cette réflexion vaut également pour le 12 Mister X, dont la cote sera autrement plus intéressante.

Notre dernière minute, le 4 El Manifico, est l'un des concurrents les plus expérimentés dans cette épreuve. Comme Vilaro, lauréat jeudi à Saint-Cloud, ce pensionnaire de David Smaga a déçu à Cagnes-sur-Mer. Mais à Chantilly, il est chez lui et un rachat est plus qu'envisageable.

Les parieurs à la recherche de grosse cote seraient inspirés de se tourner vers le 16 Katdar. Avec son petit poids, ce pur-sang en pleine forme devrait en effet en faire souffrir plus d'un.





Les pronostics :

8. By The Way

10. Count Rostov

9. Mansoun

12. Mister X

4. El Manifico

6. Moon Dream

16. Katdar

La dernière minute :

4. El Manifico

Résultats du dimanche 14 mars à Compiègne :

Le favori de RTL a pris la 2e place, la dernière minute la 9e dans un handicap où c'est le moins expérimenté, et donc l'un des moins en vue, qui s'est illustré.