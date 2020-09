Quinté+ du mardi 15 septembre 2020 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 14/09/2020 à 17:44

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 15 septembre 2020 à Saint-Cloud, le Prix du Val-d'Oise. 16 partants. Départ à 13h50. Handicap. Plat. 2.400 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Venant d'échouer sur plus court, alors qu'elle venait de très bien se comporter sur la distance qui nous intéresse ici, le 10 La Roselière sera notre favorite, d'autant qu'elle est associée à Pierre-Charles Boudot. Sur cette piste qui sera sans doute ferme, nous faisons confiance aux concurrents les mieux placés à la corde, d'où Allez Henri, qui ne manque pas d'arguments, Linardo, auquel on remet les œillères, voire Replenish, dont tous les parcours corde à gauche inclinent au respect. Le 2 Brokeback Mountain est notre dernière minute. Très chuchoté en dernier lieu à Deauville, il s'est effectivement invité sur le podium, mais sans doute manquait-il encore d'un parcours. Ici, il devrait se présenter au top. Ainsi, peut-il même être envisagé pour le succès, tout étant comme souvent question de parcours pour ce grand attentiste...



Les pronostics :

10 - LA ROSELIERE

11 - ALLEZ HENRI

16 - LINARDO

2 - BROKEBACK MOUNTAIN

4 - REPLENISH

1 - DILUVIEN

7 - MORE THAN THIS

3 - CHECKPOINT CHARLIE



La dernière minute :

2 - BROKEBACK MOUNTAIN