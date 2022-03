Quinté+ du mardi 15 mars 2022 à Laval : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 15 mars 2022 à Laval, le Grand Prix du Conseil Départemental de la Mayenne. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. Course internationale. 2.875 mètres. Trotteurs de 5 à 11 ans.

Bien engagé et assez nettement en retard de gains, le 7 Gaspar de Brion, dépendant en outre d'une écurie en pleine réussite, s'annonce difficile à battre.

D'autres trotteurs du premier échelon méritent qu'on s'attarde sur leur cas, comme le 1 Huwaga, qui apprécie cette piste, ou le 6 El Greco Bello, qui aborde cet engagement dans une condition physique optimale.

Notre dernière minute, le 4 Zelov, vient de faire une rentrée nécessaire et reste capable de prendre part à l'arrivée ici. Parmi les outsiders, une confirmation est attendue de la part du 10 For You Madrik.

Les pronostics :

7. Gaspar de Brion

9. Epsom d'Herfraie

4. Zelov

12. Dexter Chatho

10. For You Madrik

1. Huwaga

6. El Greco Bello

La dernière minute :

4. Zelov