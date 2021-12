Quinté+ du mardi 14 décembre 2021 à Pau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 14 décembre 2021 à Pau, le Prix Biraben Foie Gras. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Handicap. 3.500 mètres. Chevaux de 4 ans.



Dans ce lot hétérogène, quelques candidatures sautent aux yeux, telles celle de notre favorite, le 2 Baronne du Berlais, qui a suivi une trajectoire atypique depuis ses débuts et que l'on munit d'œillères australiennes pour la première fois. Venant de s'imposer en bon cheval sur cette piste, mais sur le steeple-chase et sur plus long, le 4 Hêtre Rouge lui sera directement opposé.



Notre dernière minute, le 10 Hirson (du nom d'une commune située dans l'Aisne), est cependant capable de mettre tout le monde d'accord, toutes ses courses récentes étant bonnes. Parmi les outsiders, relevons le nom du 14 Eximia, mieux placée sur l'échelle des valeurs désormais et remarquée cette année à Auteuil dans un quinté couru sur les haies.

Les pronostics :

2. Baronne du Berlais

4. Hêtre Rouge

7. Six One

10. Hirson

3. Prince des Valois

8. Prince Quali

14. Eximia

La dernière minute :

Résultats du dimanche 12 décembre à Vincennes :

Le grand favori de RTL a été battu sur le disque par un trotteur déjà qualifié pour le Prix d'Amérique, que nous n'avions de facto pas retenu. La dernière minute est 4e.