Quinté+ du mardi 12 octobre 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 12 octobre 2021 à Saint-Cloud, le Prix du Val d'Or. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.400 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Encore un exercice difficile, où, si le 13 By My Side est en mesure de confirmer ses récentes prestations, il faudra tout de même se méfier du 10 Électron Libre qui trouvera tôt ou tard sa course à ce niveau.

Notre dernière minute, le 15 Picnic Royal, se montre lui aussi d'une régularité louable. Dépendant d'une écurie en forme, il n'aura contre lui que de s'élancer d'une stalle à l'extérieur. Mais cela reste moins gênant sur cette distance.

Chez les outsiders, il faudra avoir à l'œil le 9 Plain Beau, qui est associé à Rene Piechulek, le jockey allemand lauréat de l'Arc de Triomphe il y a neuf jours et dont il s'agit de l'unique monte dans cette réunion. Cela doit bien signifier quelque chose.

Les pronostics :

10. Électron Libre

15. Picnic Royal

16. Cannello

13. By My Side

4. Cressida

11. Tirano

9. Plain Beau

La dernière minute :

15. Picnic Royal

Résultats du dimanche 10 octobre à Auteuil :

2e, le favori de RTL a été battu par la... dernière minute.