Quinté du mardi 11 octobre 2022 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 11 octobre 2022 à Saint-Cloud, le Prix du Val d’Or. Départ à 13h50. Handicap. Plat. 2.400 mètres. 16 partants. Pur-sang de 4 ans et plus.

Saint-Cloud revient avec un quinté digne d’intérêt et une piste très assouplie, qui ne plaira pas à tout le monde. À noter ensuite, la distance classique, ce qui induit pour certains des concurrents en vue ici un raccourcissement de la distance, eux qui viennent de courir des épreuves pour stayers.

Notre favori, le 4 Baden Rocks, réunit beaucoup d’éléments favorables, la forme et la fraîcheur, ainsi que l’aptitude à la piste, au terrain et à la distance. C’est plus qu’il nous en faut dans un handicap où beaucoup risquent d’avoir déjà les yeux cernés. En bas de tableau, le 14 Joey Up a sans doute un bon rôle à jouer à cette valeur-là, d’autant qu’il a déjà démontré sa valeur parisienne par le passé.

Notre dernière minute, le 15 Moon Wolf, est, comme notre favori, entraîné à Deauville par Stéphane Wattel. Lui aussi a peu couru cette année, moins bien que Baden Rocks cependant, d’où une valeur revue assez nettement à la baisse, qui lui donne une vraie belle chance. Le 6 Blue Swan vient lui aussi de Deauville : il déçoit régulièrement ces derniers temps, mais ne nous préviendra pas avant de mettre dans le mille. Méfiance, en somme...

Les pronostics :

4. Baden Rocks

14. Joey Up

6. Blue Swan

15. Moon Wolf

8. Rue des Irlandais

5. Smile Makers

1. Mika d’O

La dernière minute :

15. Moon Wolf

Résultats du dimanche 9 octobre à Auteuil :

La favorite de RTL se classe 4e, la dernière minute fait une chute fatale...

