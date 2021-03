Quinté+ du lundi 8 mars 2021 à Caen : les pronostics

publié le 07/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 8 mars 2021 à Caen, le Prix de Nonant-le-Pin. Départ à 13h50. Trot attelé - 2.450 mètres - Trotteurs mâles de 4 et 5 ans. 13 partants.

L'hippodrome de Caen rouvre ses portes... avec ce quinté, qui n'a pas fait le plein.

Notre favori, le 10 Ghost, est irréprochable. Il a déjà gagné corde à droite, se montre régulier et hérite ici d'un engagement intéressant. C'est, de plus, le choix d'Alexandre Abrivard, qui l'a préféré au 11 Grandiose Bey, qu'il laisse à son frère Léo, et que nous retenons également dans notre sélection.

Parti au galop dans un récent quinté de Vincennes, le 1 Ginkgo Thelois ne fera pas la même bourde ici. Avec Eric Raffin, et même s'il est le moins argenté de ce lot, il mérite considération.

Notre dernière minute, le 8 Ganymed de Corbery, ne manque pas d'arguments dans cette épreuve. Il a certes échoué pour sa seule sortie sur ce parcours, mais à l'époque, il n'était pas le même cheval qu'aujourd'hui. Sa place est dans la bonne combinaison.





Les pronostics :

10 Ghost

1 Ginkgo Thelois

9. Havaroche

8 Ganymed de Corbery

11 Grandiose Bey

7. Hidalgo de Rib

13. Galiano du Desert

La dernière minute :

8 Ganymed de Corbery



Résultats du samedi 6 mars à Vincennes :

Partie au galop, la favorite de RTL (huitième) a perdu trop de terrain pour défendre ses chances. La dernière minute est quatrième.