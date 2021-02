Quinté+ du lundi 8 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 07/02/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 8 février à Vincennes, le Prix de la Chartre-sur-le-Loir. Départ à 13h50. 14 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 7 ans. La Charte-sur-le-Loir, petite commune de la Sarthe où un Parisien, Louis Rustin, inventeur de la... rustine, choisit d'installer ses usines, avant la seconde guerre mondiale.

Voilà pour la culture générale ! Pour les courses, le quinté éponyme est encore peu fourni en partants, desquels on peut retrancher, sans prendre trop de risques, les numéros 1, 2, 3 et 7. Faites vos calculs, il en reste dix et nous vous en proposons sept, avec le 9 Eawy d'Eole en guise de favori.

Transformé depuis qu'il a été soigné des jambes, le pensionnaire d'Antoine Lhérété a déjà gagné son quinté en décembre et vient de doubler la mise sur l'hippodrome de Nantes. Toujours en retard de gains, il peut briller ici, devant le 14 Eclat de Noix, manifestement préparé pour ce bel engagement.

Notre dernière minute, le 4 Epson d'Ariane, vient d'être disqualifié alors qu'il pouvait s'imposer, à Nantes. Son entraîneur ayant cette fois la sagesse de faire appel à un pilote, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Jean-Michel Bazire, il devrait faire valoir sa grande forme actuelle ici.

Chez les outsiders, on se méfiera du 5 Burning Man, s'il consent à s'élancer sur la bonne jambe, ce qui ne fut malheureusement pas le cas en dernier lieu...

Les pronostics :

9. Eawy d'Eole

14. Eclat de Noix

4. Epson d'Ariane

5. Burning Man

13. Erasme Williams

12. Esteban Jiel

8. Edjo du Mont

La dernière minute :

4. Epson d'Ariane

Résultats du samedi 6 février :

La favorite de RTL prend la 2eplace, la dernière minute la 5e, en dépit d'un parcours en or. La sélection indique le Tiercé.