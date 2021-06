Quinté+ du lundi 7 juin 2021 à Vichy : les pronostics

publié le 06/06/2021 à 13:56

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 7 juin 2021 à Vichy, le Prix de Grosbois. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.950 mètres. Trotteurs de 7 à 10 ans.

On va beaucoup parler de la famille Abrivard dans ce Quinté, où Matthieu mène notre favori, le 14 Empereur du Cebe tandis que ses cousins Léo et Alexandre sont associés aux deux chevaux entraînés par leur père Laurent. Le premier nommé se met au sulky du 12 Vlad Del Ronco, toujours percutant corde à droite, le second drivant notre dernière minute, le 13 Calino Peneme.

En retard de gains, ce dernier vient de très bien se comporter à Vincennes à ce niveau, terminant à la hanche du bon Carnaval du Vivier. Cette 2e place a ensuite été validée par un 3e place obtenue sur l'anneau de Reims. Bref, à ce niveau, le Calino Peneme défendra une première chance.

Ensuite, tous les choix sont permis. Au plafond des gains, le 16 Baccara Jiel mérite une mention, tandis qu'en tête, la candidature du 5 Enzo d'Azif retient l'attention.

Les pronostics :

14. Empereur du Cebe

5. Enzo d'Azif

13. Calino Peneme

16. Baccara Jiel

12. Vlad Del Ronco

7. Didji du Messi



10. Dilf de Chamant



La dernière minute :

13. Calino Peneme

Résultats du Samedi 5 juin à Auteuil :

Le Favori de RTL a gagné, la dernière minute est 4e. Comme nous ne sommes pas devins, nous avions paris le parti de ne pas retenir l'inédit présenté par François Nicolle... qui s'est classé 2e.