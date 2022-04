Quinté+ du lundi 4 avril 2022 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 4 avril 2022 à Chantilly, le Prix des Grandes Fontaines. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 3.000 mètres. Pur-Sang de 4 ans et plus.

Enfin, on a recours au gazon sur le site cantilien. C'était à désespérer après une longue, si longue, cure de sable fibré... Notre favori sera ici le 4 Barbadin, qui reste sur deux succès dans des handicaps de facture inférieure. Mais, selon son entraîneur, c'est un cheval qui n'arrive à maturité que maintenant, qui sera avantagé par une piste plus ferme qu'à Cagnes et qui est encore capable de terminer sur le podium.

Notre dernière minute, le 11 Mac la Tambouille sera sans doute, au vu de son numéro de corde, monté non loin de la tête, alors qu'il préfère venir de l'arrière-garde. Une belle place, à tout le moins, est dans ses cordes. Sur la ligne de notre favori, le 2 Belgian Prince doit évidemment être retenu, tout comme le 3 Goya Senora. Quant au 13 Escapade Nocturne, qui était notre dernière minute lors de sa dernière sortie, il devrait se racheter ici.



Les Pronostics

4. Barbadin

11. Mac la Tambouille

2. Belgian Prince

6. Dojo

13. Escapade Nocturne

8. Palpitator

3. Goya Senora



La dernière minute

11. Mac la Tambouille



Résultats du samedi 2 avril à Saint-Cloud :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute a déçu, Bene Bene a mis la sélection out.