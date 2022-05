Quinté+ du lundi 30 mai 2022 à Strasbourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 30 mai 2022 à Strasbourg, le Prix de la Musique. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. 3.000 mètres. Pur-Sang de 4 ans et plus.

Injouable ou presque, avec des chevaux de quinté peu nombreux et les autres, de qualité moindre, qui aspirent à se hisser à ce niveau. Notre favori, le 1 Goya Senora semble bien seul, tant sa tête dépasse dans ce handicap très hétérogène. Avec un parcours fluide, il ne s'agit pas d'aller chercher le gagnant plus avant.

Le 5 Sudan venant de montrer de réels moyens dans cette catégorie, il convient de le retenir, comme on retiendra le 4 Never Give Away, qui dépend d'un tandem à qui tout réussit.

Notre dernière minute, le 12 Fitzcarraldo, est l'une des meilleures chances du bas de tableau. Après une bonne rentrée sur cette piste et de retour sur une distance longue qu'il apprécie, il peut mettre à profit ce bel engagement et son excellente situation pondérale pour finir dans le tiercé à belle cote.

Les pronostics :

1. Goya Senora

5. Sudan

12. Fitzcarraldo

4. Never Give Away

2. Côté Jardin

9. Jazzmen

7. Diana

La dernière minute :

12. Fitzcarraldo

Résultats du samedi 28 mai à Enghien

Le Favori de RTL a gagné. La dernière minute est troisième.

