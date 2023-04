Quinté du lundi 3 avril 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 3 avril 2023 à Chantilly, le Prix de la Chartreuse. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Gazon. Piste du Jockey-Club. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Enfin du gazon à Chantilly, là où depuis des mois, températures hivernales obligent, le turfiste était condamné à parier sur la piste en sable fibré.

Côté technique, le terrain sera très souple, avec une pénétrométrie à 3,9 samedi. Pas de souci pour notre favori, le 1 Scottish Anthem, qui vient de faire une bonne rentrée et qui évolue ici sur sa meilleure distance et dans son terrain. Le rentrant Goldino Bello ne sera pas laissé de côté lui non plus, lui qui retrouve l’hippodrome sur lequel il a signé un joli succès à ce niveau en fin de saison passé et qui dépend d’un effectif dont les chevaux courent bien, en ce moment.

Le 7 Lupo Nero ne devrait pas passer loin dans cette épreuve, lui qui est resté aux portes du quinté en dernier lieu, alors qu’il était incroyablement chuchoté sur le champ de courses.

L’outside de RTL sera toutefois le 8 Norwegian Sir, un spécialiste des pistes meubles, qui a, de l’aveu de son entraîneur, un quinté dans les jambes. Celui-ci ? pourquoi pas !

Les pronostics :

1. Scottish Anthem

5. Goldino Bello

7. Lupo Nero

2. Dantes

13. Come Say Hi

6. Exciting

8. Norwegian Sir

L’outsider de RTL :

8. Norwegian Sir

Résultats du samedi 1er avril à Saint-Cloud :

L’outsider de RTL se classe troisième. Très tendu dans le parcours, le favori de RTL déçoit (12e).

