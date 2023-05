Quinté du lundi 29 mai 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 29 mai 2023 à Longchamp, le Prix de la Concorde. Départ à 15h15. 13 partants (le 14 Jannina est non partante). Plat. Handicap. 2.200 mètres. Grande piste. Bon terrain. Pur-sang de 4 ans et plus.

Dans ce quinté dépeuplé, il y a un monde entre les six concurrents du haut de tableau et les sept autres. Du coup, et même s’il vient de s’imposer à ce niveau, d’où une pénalisation automatique, il paraît logique de faire confiance au top-weight de l’épreuve, le 1 Equus Vincit, qui ne susciterait pas l’étonnement en doublant la mise.

Le 4 Révoltée est compétitive ici après une bonne course de rentrée à ce niveau, tandis que le 3 Fresh Kiss, qui dépend du jeune et talentueux Christopher Head, pourrait bien confirmer sa victoire à l’échelon inférieur.

Ayant conservé de très beaux restes, le 12 Replenish est l’outsider de RTL. Il est sur sa distance, aime les pistes fermes et fait encore à peu près ce qu’on attend de lui. Dès lors, vu le niveau d’ensemble, il est promis à une place à belle cote dans cette épreuve.

Le 8 Gemmyo peut refaire parler de lui, tandis que le 9 Saam adore ce champ de courses. On les garde donc…













































Les pronostics :

1. Equus Vincit

4. Révoltée

3. Fresh Kiss

9. Saam

12. Replenish

2. My Charming Prince

8. Gemmyo

















































L’outsider de RTL :

12. Replenish

Résultats du samedi 27 mai à Enghien :

La favorite de RTL s’impose comme prévu, devant l’outsider de RTL (4e).

