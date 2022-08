Quinté+ du lundi 29 août à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 29 août à Vincennes, le Prix de Barbizon. Départ à 13h50. 15 partants. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande Piste. Trotteurs de 5 ans.

Pas facile, même si ce retour des Quintés en région parisienne devrait progressivement faire oublier aux uns et aux autres les déconvenues subies tout le mois durant sur la côte normande. Dans cette épreuve où les protagonistes se tiennent finalement d'assez près, nous faisons logiquement confiance au 3 Harlequin, lauréat pour sa seule apparition sur ce parcours au mois de mai. Présenté dans la même configuration technique que le 20 juillet à Enghien, où il s'était illustré, il ne devrait pas décevoir.

Notre dernière minute, le 12 Higuain de Lou souffle régulièrement le chaud et le froid, son driver Alexandre Abrivard ne pouvant prendre aucun risque avec lui dans un parcours. Mais il est présenté pour la première fois sans ses fers, ce qui devrait transcender ce trotteur très performant sur les parcours de vitesse.

On est obligé, en dépit de son numéro, de retenir le 1 Houston Pajelo, l'un des plus riches de ce prix de série, le plus rapide en théorie également. Les amateurs de bons outsiders s'attarderont sur le cas du 8 Hulysse Digeo, capable de belles choses et qui a peut-être attendu ce bel engagement au plafond des gains, ce qui expliquerait ses deux dernières contre-performances.

Les pronostics :

3. Harlequin

12. Higuain de Lou

1. Houston Pajelo

2. Harmonista

5. Histoire de l'Art

8. Hulysse Digeo

4. Hasparren

La dernière minute :

12. Higuain de Lou

Résultats du samedi 27 août 2022 à Deauville :

Le favori de RTL était aux abonnés absents, mais pas la dernière minute, deuxième, et battue par un missile...

