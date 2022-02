Quinté+ du lundi 28 février 2022 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 28 février 2022 à Auteuil, le Prix Beugnot. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. 3.600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Auteuil rouvre ses portes avec le traditionnel Prix Beugnot, où il faudra faire le tri entre les rentrants, ceux qui ont fait les meetings d'hiver de Pau et Cagnes-sur-Mer et ceux qui n'ont pas (encore) l'expérience de la catégorie des gros handicaps parisiens. Lauréat à ce niveau pour sa dernière course de l'année, le 3 Galopin de Balme est un favori logique. Il reste certes, mais avec le label Nicolle.

Même si cette épreuve réussit rarement aux cinq ans, le 10 Hokusai Vallis a montré d'indéniables moyens l'autorisant à bien faire ici. Notre dernière minute, le 13 Qui Fait Fortune est un sauteur estimé avec lequel son entourage a pris son temps. Déjà lauréat sur la Butte Mortemart et en condition physique avancée, il mérite un large crédit : c'est notre dernière minute. Attention enfin au 9 Grand Départ, bien placé au poids.

Les pronostics :

3. Galopin de Balme

10. Hokusai Vallis

13. Qui Fait Fortune

12. Boy Royal

9. Grand Départ

1. Bonaparte Sizing

5. Lyon Clermont

La dernière minute :

13. Qui Fait Fortune

Résultats du samedi 26 février à Cagnes :

Le favori de RTL a déçu, la dernière minute est bonne troisième, la sélection indique le Tiercé.