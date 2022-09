Quinté du lundi 26 septembre 2022 à Lyon-Parilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 26 septembre 2022 à Lyon-Parilly, le Grand Prix de Trot de Lyon. Départ à 13h50. Trot attelé. 2.850 mètres. Corde à gauche. 16 partants. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Ce n’est pas le quinté de l’année, on l’imagine. Toutefois, on peut faire confiance au 12 Eros du Fossé pour ne rien lâcher dans cette épreuve, courue sur une piste qu’il connaît bien et où il s'est toujours bien comporté. On aura compris, vu le niveau général, qu’il faut faire confiance aux trotteurs du deuxième échelon, le 14 Evita Peron défendant également une belle chance théorique, même si elle n’a pas d’apparence recouvré toutes ses sensations après une interruption de carrière de dix mois.

Notre dernière minute, le 16 Eliska Berry, est une autre spécialiste de la piste, drivée ici par l’une des meilleures mains de la région. La qualité de son engagement au plafond des gains est un autre argument en sa faveur.

En tête, on peut s’attarder sur les chances du 3 Etailo d’Eam ou du 6 Carla Griff, mais il n’y a pas d’obligations dans ce quinté très difficile…

Les pronostics :

12. Eros du Fossé

14. Evita Peron

10. Florine de Viette

3. Etailo d’Eam

16. Eliska Berry

6. Carla Griff

5. Escapade du Digeon

La dernière minute :

16. Eliska Berry

Résultats du samedi 24 septembre à Auteuil :

Sans démériter, le favori de RTL se classe sixième d’un quinté difficile remporté par la dernière minute.

