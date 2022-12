Quinté du lundi 26 décembre 2022 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le lundi 26 décembre 2022 à Deauville, le Prix de Saint-Céneri-le-Gérei. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Prix de Saint-Céneri-le-Gérei - Handicap. 1.500 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans et plus

Compliqué, encore une fois, mais nous devrions nous en sortir avec quelques sérieux points d’appuis, le 6 Ciccio Boy en tête. Véritable métronome à ce niveau, il dispute son onzième Quinté. Il n’en a certes pas encore gagné, mais il est entré sept fois dans la bonne combinaison. Autant dire que le compte à rebours est enclenché depuis un bon moment et que son heure approche.

Vu à son avantage récemment sur plus long, le 1 Wonder Boy sera beaucoup mieux sur cette distance. On peut spéculer en confiance sur ses chances. Elles sont de premier ordre à nos yeux.

Notre dernière minute, le 3 Brouillard vient de s’imposer dans une deuxième épreuve en se tordant de rire. Stéphane Pasquier lui renouvelant sa confiance, on doit aller dans son sens.

Enfin, le 13 Game Run n’a rien dans son papier l’autorisant à prétendre à quelque chose ici. Mais il dépend d’une écurie marseillaise de pointe, où transformer le plomb en or est chose habituelle. Autant dire que nous ne serons pas surpris de le voir disputer l’arrivée de ce quinté (très) ouvert…

Les pronostics :

6. Ciccio Boy

1. Wonder Boy

13. Game Run

3. Brouillard

7. Lily Rose

9. Agapi Mia

14. Ashiktash

La dernière minute :

3. Brouillard

Résultats du samedi 24 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL, présenté à raison comme le favori du prochain Prix d’Amérique, manque son grand rendez-vous avec l’histoire, prenant le galop à mi-parcours. La dernière minute fait de même à la sortie du dernier tournant, alors qu’elle était pleine de ressources et s’annonçait pour la gagne.

