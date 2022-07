Quinté+ du lundi 25 juillet 2022 à Tarbes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du lundi 25 juillet 2022 à Tarbes, le Prix du Journal "le Veinard". Départ à 18h00. 14 partants âgés de 4 ans et plus. Plat. 2.100 mètres.

Le 2 Lingering Dream a croisé le fer avec des sujets de qualité dans les courses à conditions. Pour ses débuts dans les handicaps, cette attentiste semble correctement située en valeur 40,5. Sur la montante et bien placée dans les stalles, elle mérite un large crédit. Très malheureux le 2 juin dans un réclamer bien composé à ParisLongchamp, Il Decamerone (3) a depuis rejoint les boxes d’Oscar Anaya.

Si les choses se passent mieux cette fois, il peut faire plaisir à son nouvel entourage. Belharra (7) vaut probablement beaucoup mieux que ne l’indique son ultime tentative dans un Quinté+ à Saint-Cloud. Elle trouve ici l’occasion de se réhabiliter. Modèle de constance, Va S'y Mix (9) reste à surveiller pour son premier essai dans un événement. Nous le retiendrons ensuite devant Minotauros (12), absent entre décembre 2021 et mai dernier, mais qui a vite retrouvé le chemin de la forme.

Si la distance n’est pas trop longue pour lui, Oxalis (4) peut aussi s’illustrer dans ce lot avec les réguliers Parabak (10) et El Ingrato (11).

Les pronostics :

2. Lingering Dream

3. Il Decamerone

7. Belharra

9. Va S'y Mix

12. Minotauros

4. Oxalis

10. Parabak

11. El Ingrato

La dernière minute :

9. Va S'y Mix

Le cheval à suivre : coup d’essai, coup de maître pour Va S'y Mix ?

Son profil : ce pensionnaire d’Olivier Trigodet se montre irréprochable au niveau inférieur, quel que soit l’état du terrain. Il dispute le premier Quinté+ de sa carrière, mais le lot s’est creusé. À l’issue d’un parcours sans encombre, sa place est à l’arrivée.



L’avis d’Olivier Trigodet, entraîneur : "Va S'y Mix (9) est dans une forme irréprochable. L’engagement me paraît intéressant. À cette valeur, je pense qu’il est compétitif".



La statistique : 100% dans les 5. Ce fils de Gémix n'a jamais déçu lorsqu'il est confié à Ioritz Mendizabal. Il vient de très bien terminer pour prendre la troisième place dans le Prix Théault à La Teste-de-Buch. Une confirmation est attendue. Va S’Y Mix associé à Ioritz Mendizabal : 5 courses - 1 victoire - 3 places - 100% dans les 5.



Ses chronos en compétition : 00’12’’22. C’est le chrono réalisé par Va S’Y Mix dans les 200 derniers mètres lors de sa troisième place dans le Prix E2m à la Teste-de-Buch, le 12 avril dernier. Capable de très bien terminer, sa pointe de vitesse peut s’annoncer redoutable.



Sa forme du moment : Va S’y Mix ne reste que sur de très bonnes performances. Cette année, il compte trois podiums en autant de tentatives. Lors de sa dernière course sur l’hippodrome de La Teste-de-Buch il a un peu tardé à trouver l'ouverture avant de très bien s'allonger en pleine piste, échouant de peu pour un meilleur classement.



L’avis de Michael Cardine, journaliste d’Equidia : "Va S’y Mix est un cheval régulier qui a sans doute été préparé pour ce Quinté+. Il s’adapte à tous les tracés et tous les terrains. Il est bien placé dans les stalles et doit lutter pour les bonnes places".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info