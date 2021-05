Quinté+ du lundi 24 mai 2021 à Longchamp : les pronostics

publié le 23/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 24 mai 2021 à Longchamp, le Prix de la Place Vendôme. Départ à 15h15. 13 partants (le 2 Prince Hamlet est non partant). Handicap. 1.600 mètres. Grande piste. Purs-sangs de 5 ans et plus.

Même si la lice est placée à huit mètres, il convient, sur ce parcours, de privilégier les chevaux ayant tiré un bon numéro dans les boîtes de départ.

C'est le cas de notre favori, le 7. Go to Hollywood, qui est en pleine forme et a toujours bien couru sur cette piste, avec deux premiers accessits en autant de tentatives. Dépendant d'une écurie en vue, c'est un coup sûr dans les trois, avant le coup.

Evidemment, avec Christophe Soumillon sur le dos, le 4. Le Mont sera le favori au betting, mais il s'élance de la stalle 14, ce qui n'a rien d'une partie de plaisir. Nous avons également racheté le 10. Yssingeaux, dont une réhabilitation est probable à ce niveau.

Notre dernière minute, le 14. Saga Timgad a trois atouts dans son jeu : une bonne position au départ, son aptitude aux pistes assouplies et son petit poids. Tout cela en fait donc une valeur sûre pour entrer dans les cinq...

Les pronostics :

7. Go to Hollywood

10. Yssingeaux

4. Le Mont

1. We Ride The World

3. Millfield

14. Saga Timgad

9. The Big Smoke

La dernière minute :

14. Saga Timgad

Résultats du samedi 22 mai à Auteuil :

Le favori de RTL a vaincu, la dernière minute a été arrêtée devant la dernière haie, dans un terrain rendu pénible par les giboulées de... mai !