Quinté+ du lundi 21 février 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du lundi 21 février 2022 à Vincennes, le Prix de Bracieux. Départ à 13h50. 16 partants. Trot Attelé. 2.850 mètres. Grande Piste. Trotteurs de 6,7 et 8 ans. Il fallait jouer le 3, le 2, le 1, le 6 et le 16.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Encore une énigme difficile, où nous rachetons sans hésitation le 3 M.T.Oscar, cinquième en dernier lieu au sortir d'un parcours catastrophique, qui le contraint de trotter à l'extérieur du peloton une longue partie du chemin. Notre dernière minute, le 1 Mister Donald avait bien couru ce jour-là et devrait pouvoir répéter.

Parmi les bons Français, il est impératif de reprendre le 8 Gourou, sur son parcours de prédilection, et le 14 Gigolo Lover, barré pour la victoire a priori, ce qui demande toutefois vérification. Parmi les bons outsiders, attention au 5 Marvellous Tooma, qui vaut un lot de ce genre et que drivera Eric Raffin.

Les pronostics :

3. M.T.Oscar

5. Marvellous Tooma

1. Mister Donald

8. Gourou

10. Gin Tonic Duran

14. Gigolo Lover

4. Come On Hugo

La dernière minute :

1. Mister Donald

Résultats du samedi 19 février à Cagnes-sur-Mer :

Le favori n'est pas là, la dernière minute non plus. À notre décharge, les organisateurs ont failli, la stalle du 10 Kloster (notre DM) ne s'était pas ouverte totalement, grevant ainsi les chances de celui qui était le favori de la course. Le départ aurait dû être repris, il ne l'a pas été...