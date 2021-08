Quinté+ du lundi 2 août 2021 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du lundi 2 août à Dieppe, le Prix de la Route des Vaches. Départ 13h50. 16 partants. Plat. 1.800 mètres. 3 ans.

Assez injustement délaissé dans les pronostics de nos confrères, le 15 Gancourt, qui a montré une réelle qualité en piste, et de belles impressions visuelles, semble bien placé en 35,5 de valeur pour remporter ce Quinté. De plus, le terrain annoncé assez souple, en raison de précipitations dimanche et lundi, joueront en la faveur de ce fils de Le Havre.

Le 1 Brok, lui aussi à l'aise sur les gazons assouplis, offre de solides garanties en dépit de sa lourde charge. Méfiance avec le 4 Keep Fire, poulain encore tout "neuf", lequel a affronté de jolis lots depuis le début de sa jeune et courte carrière, et se retrouve pourtant à une valeur stratégique pour débuter dans les quintés.

Ensuite, le 6 Glacier Peak, très plaisant au Lion d'Angers, le 8 High Lady, plus que constante dans l'effort, le 3 Vadaliya, dont la dernière sortie et probablement trop moyenne pour être exacte, et le 14 Nerokas, qui devra cette fois composer avec un terrain surement trop souple pour ses aptitudes, seront autant de possibilités pour le podium.

Les pronostics :

15. Gancourt

1. Brok

4. Keep Fire

6. Glacier Peak

8. High Lady

3. Vadaliya

14. Nerokas

La dernière minute :

15. Gancourt



Résultats du samedi 31 juillet à Enghien :

La sélection RTL vous indiquait le Tiercé dans l'ordre et le Quarté/Quinté dans le désordre en 6 chevaux. Le cheval installé en tête de notre pronostic, le 2 Eadshot Josselyn s'est imposé à 3,70 euros.