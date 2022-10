Quinté du lundi 17 octobre 2022 à Clairefontaine-Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 17 octobre 2022 à Clairefontaine-Deauville, le Prix "Aux courses les Jeunes" - Prix des Equidays. Départ à 13h50. Plat. Handicap. 2.400 mètres. 16 partants. Pur-sang de 3 ans.

Ce n’est pas le quinté du siècle, bien sûr, mais il va sans doute rapporter beaucoup d’argent à ceux qui seront dans le vrai. Il faut donc prendre des risques, calculés évidemment, ce que nous faisons en plaçant le 13 Lerma en tête de notre sélection. Elle est en forme, tout comme son entraîneur et son jockey, et surtout elle va sans doute apprécier la piste très souple, au vu des ses origines, digne fille de Reliable Man qu’elle est.

On retrouve par ailleurs cet étalon transmettant des aptitudes pour les pistes souples dans le pedigree du 10 Ermelie et du 12 Bambagia, retenues pour des raisons similaires. Notre dernière minute, le 15 Tamzara, sera beaucoup plus consensuelle, avec la casaque de l’écurie Godolphin sur le dos de son jockey Mickaël Barzalona.

Elle manque sans doute encore d’expérience, mais reste sur deux succès d’affilée, le dernier sur cette piste. Elle est en mesure de confirmer, à condition de supporter la pénalité. Attention enfin au 12 Happy Harry, qui ne vient pas de Marseille pour visiter le Pays d’Auge…

Les pronostics :

13. Lerma

10. Ermelie

15. Tamzara

3. Warm Breeze

5. Mormona

12. Bambagia

7. Happy Harry

La dernière minute :

15. Tamzara

Résultats du samedi 15 octobre à Auteuil :

Le favori de RTL a été arrêté à la sortie du tournant final, la dernière minute, fautive, un peu avant. Samedi noir…

