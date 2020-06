Quinté+ du lundi 15 juin à Vichy : les pronostics pour le Prix de Cognat-Lyonne

publié le 15/06/2020 à 11:23

Ce quinté de vieux trotteurs est digne d'intérêt, le 11 BLACK JACK LA NUIT et le 10 CRACK MONEY étant tous deux deux bons chevaux susceptibles d'en prendre les deux premières places. En tête de la course, le 2 DRY OAKS et le 4 DUC DU VIVIER tenteront de mettre en valeur la ligne du Prix de Grosbois couru le 2 juin et dont ils avaient pris les deux premières places, loin devant l'opposition. Notre dernière minute, le 16 BENOIT ROYAL, n'a rien fait de bon cette année. Mais il est le mieux engagé de l'épreuve. Ca passera ou ça cassera !

Quinté du lundi 15 juin 2020 à Vichy - TROT. Prix de Cognat-Lyonne - 2950 mètres - 7 à 10 ans inclus. 16 partants. Départ à 13h50.

Les pronostics :

11 BLACK JACK LA NUIT

10 CRACK MONEY

16 BENOIT ROYAL

2 DRY OAKS

5 CAIMAN DU CITRUS

4 DUC DU VIVIER

12 DIMMIDISIA

8 ANANDA



La dernière minute :

16 BENOIT ROYAL