Quinté+ du lundi 14 mars à Chantilly : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du lundi 14 mars 2022 à Chantilly, le Prix Sagaro. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 2.700 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 6, le 4, le 1, le 12 et le 7.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Un proverbe hippique dit : "Si tu n'es pas convié à la noce, tu iras à l'enterrement." Comprenez que jouer un cheval après le jour J expose ses preneurs à de grandes désillusions.

Le jour J, pour le 10 Saint Nicolas, c'était la dernière fois. Tout le monde le savait, sauf son jockey, manifestement. Session de rattrapage donc, avec cette fois Christophe Soumillon, qui a insisté pour le (re)monter.

Derrière celui qui est à nos yeux un excellent favori, attention à quelques outsiders comme le 11 Temps Fantastique, qui rentre mais devrait bien figurer, ou encore le 15 Masterpower, remarqué en dernier lieu.

Notre dernière minute, le 13 Escapade Nocturne, a des arguments à faire valoir, telle la forme, la sienne propre, mais également celle de son jeune entraîneur, Axel Baron, qui en est également le jockey. Il dispute d'ailleurs son premier quinté.

Parmi les bons outsiders, attention au 7 Piet, supplémenté pour courir ici.

Les pronostics :

10. Saint Nicolas

13. Escapade Nocturne

15. Masterpower

7. Piet

11. Temps Fantastique

1. Yoker

6. Honor And Pleasure

La dernière minute :

13. Escapade Nocturne