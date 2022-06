Quinté+ du lundi 13 juin 2022 à Caen : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 13 juin 2022 à Caen, le Prix de Thury Harcourt. Départ à 13h50. 16 partants. Trot Attelé. 2.450 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Ce n'est pas le quinté de l'année, bien sûr, mais il est loin d'être inintéressant. D'abord parce que notre favori, le 6 Gaz d'Occagnes, qui traverse une période de forme qui ne se dément pas, ne devrait pas décevoir ici, notre dernière minute, le 7 Gaspard étant cabale de lui apporter une bonne réplique.

En pleine possession de ses moyens, même si elle manque de références à main droite, le 14 Fiesta du Belver devrait elle aussi bien faire dans ce lot clairement à sa portée.

Bel outsider, le 10 Ever Dream Music adore cette piste où elle n'a jamais déçu. Toujours tranchante lors de ses rentrées, elle est présentée ici dans sa robe de mariée et devrait faire afficher une belle cote. On y croit aussi.

Les pronostics :

6. Gaz d'Occagnes

7. Gaspard

14. Fiesta du Belver

10. Ever Dream Music

15. Frilouz de Kernas

1. Garde à vous

8. Get Up Des Plaines

La dernière minute :

7. Gaspard

Résultats du samedi 11 juin à Longchamp :

Le favori de RTL a gagné. La dernière minute est cinquième.

