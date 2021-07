Quinté+ du lundi 12 juillet 2021 à Châteaubriant : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du lundi 12 juillet 2021 à Châteaubriant, le Prix Xavier Hunault Président Fondateur. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 3.000 mètres. 6 à 10 ans.

Dans ce Quinté très ouvert, disputé sur les 3.000 mètres de Châteaubriant, avec deux poteaux de départ, laissons nous tenter par le 1 Kaptah, qui participera à sa première course en France, pour son nouvel entraînement, celui de Jean-Michel Bazire. Sur ses performances suédoises, et avec sa bonne situation au premier échelon, ce trotteur de qualité donnera du fil à retordre à nombre de ses adversaires.

Ensuite, priorité aux autres 6 ans, avec le 6 Fable du Plessis et le 3 Fly Speed, profitant eux aussi d'un bel engagement en tête et affrontant un lot semble-t-il à leur portée. Le 9 Eliska Berry, bien qu'aux 25 mètres, arrive en grande forme sur cet événement, à l'image du 15 Dreamer Boy, pour qui la piste de Châteaubriant n'a plus aucun secret (2 victoires en 3 sorties !).

Enfin, complétons notre sélection avec le 4 Caftan Besp et le 5 Estebane Sache, bons droitiers, dont les valeurs intrinsèques paraissent suffisantes pour intégrer la combinaison gagnante.

Les pronostics :

1. Kaptah

6. Fable du Plessis

3. Fly Speed

9. Eliska Berry

15. Dreamer Boy

4. Caftan Besp

5. Estebane Sache

La dernière minute :

1. Kaptah



Résultats du samedi 10 juillet :

La sélection RTL vous indiquait le Multi et Tiercé, Quarté, Quinté désordre en 6 (Arrivée 10 - 11 - 3 - 9 - 1), avec le 3 FREYJA DU PONT, troisième à plus 36/1 !