Quinté+ du lundi 12 avril 2021 à Compiègne : les pronostics

publié le 11/04/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 12 avril 2021 à Compiègne, le Prix de la Rochelle. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Steeple-Chase. 3.800 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Encore une énigme difficile. Toutefois, vu la manière dont notre favori, le 5 Ding Ding Dong, vient de s'imposer sur cette piste, il devrait une nouvelle fois faire parler de lui. Des trois chevaux de Yannick Fouin, nous n'avons retenu que le 6 Peggy, qui vient elle aussi de s'imposer à Compiègne, sur ce tracé d'ailleurs, ce qui ne gâte rien.

Le 1 My Way est le cheval de classe du lot, mais il hérite d'un poids élevé, ce qui peut grever ses débuts dans les handicaps. Le 3 Glorice est dans le même cas, mais à un degré moindre. Toutefois, le terrain lourd fera ses affaires et il peut intégrer la bonne combinaison : c'est notre dernière minute.

En bas de tableau, méfiance avec le 11 Yellow Field, mais surtout le 16 Drop Flight, qui n'est jamais meilleur que dans les terrains profonds. Et ce sera le cas sur l'hippodrome du Putois.

Les pronostics :

5. Ding Ding Dong

6. Peggy

1. My Way

3. Glorice

10. Fusion de Baune

16. Drop Flight

11. Yellow Field

La dernière minute :

3. Glorice

Résultats du samedi 10 avril à Vincennes :

Le Favori de RTL se classe 4e, la dernière minute a mal couru.