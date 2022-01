Quinté+ du lundi 10 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 10 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Ribeauville. Départ à 13h50. 13 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Juments de 5 ans.

Elles sont peu nombreuses au départ, mais la course s'annonce intéressante, avec une favorite remarquablement engagée à 60 euros du plafond des gains. Drivée par son entraîneur Jean-Michel Bazire, on est quasi obligé de la placer en tête de la sélection, car, comme elle se montre parfois facétieuse, elle gagnera la course ou sera disqualifiée.

Le 11 Harina Dream vient de faire impression dans la catégorie, juste devant le 12 Halicia Bella. Ces trois juments de la course citée, on fera grand cas du 6 Histoire Moderne, capable d'instants de classe quand son driver consent à l'employer. Souhaitons que ce soit le cas ici, car c'est notre dernière minute.

Totalement déferrée pour la première fois, le 8 Hera du Goutier peut également émettre des ambitions légitimes.

Les pronostics :

13. Hatha Josselyn

11. Harina Dream

12. Halicia Bella

6. Histoire Moderne

8. Hera du Goutier

7. Helena Barosso

4 Harmonie Merite

La dernière minute :

6. Histoire Moderne

Résultats du samedi 8 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL se classe bon troisième, la dernière minute s'impose, la sélection propose le Tiercé dans un course difficile.