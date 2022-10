Quinté du jeudi 6 octobre 2022 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 6 octobre 2022 à Saint-Cloud, le Prix de Saint-Pair-du-Mont. Départ à 13h50. Plat. Handicap. 2.000 mètres. 16 partants. Pur-sang de 3 ans.

Dur, dur, mais ça va payer, et cela doit nous consoler. Nous faisons confiance ici à deux chevaux ayant montré de la qualité, l’un dès ses premiers pas à ce niveau, l’autre dans des lots de valeur supérieure. C’est le cas de notre favorite, le 9 Sansa Bay, récente septième d’un quinté disputé sur un peu plus long. De retour sur 2.000 mètres ici, le curseur nous semble cette fois bien réglé.

Quant à notre dernière minute, le 1 Caramelito, il débute corde à gauche, mais, sa course de début mise à part, il s’est toujours comporté de manière plus qu’honorable dans de bonnes courses à conditions. A cette valeur, il doit impérativement être retenu pour ses premiers pas dans les handicaps.

Le 14 Rosetta Stone a montré de belles choses, elle aussi. Barrée pour le succès en principe, elle n’en demeure pas moins un point d’appui conséquent. En bas de tableau, méfiance avec la candidature du 16 Anctot, car avec 54,5 kg sur le dos, il pourrait bien s’envoler...

Les pronostics :

9. Sansa Bay

14. Rosetta Stone

1. Caramelito

16. Anctot

8. Spell on You

12. Vega of Saints

7. Gemmyo

La dernière minute :

1. Caramelito

Résultats du mardi 4 octobre à Auteuil :

Le favori de RTL s’impose à belle cote. La dernière minute est 5e.

