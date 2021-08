Quinté+ du jeudi 5 août 2021 à Deauville en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du jeudi 5 août à Deauville-La Touques, le Prix de la Fédération des Eleveurs (Prix du Champ Durand). Départ 20h15. 15 partants (le 9 Acclam est non partant). Plat. 1.200 mètres. Ligne droite. 3 ans.

Ce jeudi à Deauville, le quinté, réservé aux 3 ans sur la ligne droite, semble compliqué à déchiffrer. Tentons un petit coup de poker avec le 15 Snow Empress, laquelle disputera son premier handicap, après avoir connu quelques malheurs sur l'hippodrome de La Teste dernièrement. Sa valeur paraît lui laisser une marge de manœuvre.

Ensuite, le 11 Sparklia, très compétitive à son poids, semble faire partie des priorités, à l'instar du 1 Light Wakeup, que les handicapeurs ont décidé de rehausser de deux kilos pour sa récente deuxième place à Chantilly, ce qui est finalement un bon indice.

Gardons le 16 Hy Dream, qui s'est montrée très courageuse dernièrement, dans le handicap référence, après avoir emmené le peloton, ainsi que le 2 Ozan, sur la montante et entraîné sur place par Georges Doleuze. Le 5 Al Ula, dont la dernière fin de course fut très correcte, et le 12 Sledge Hammer, qui est cette fois muni d'un meilleur numéro de corde, compléteront notre choix.

Les pronostics :

15. Snow Empress

11. Sparklia

1. Light Wakeup

16. Hy Dream

2. Ozan

5. Al Ula

12. Sledge Hammer

La dernière minute :

16. Hy Dream



Résultats du mardi 3 août à Deauville :

La sélection RTL vous indiquait un très joli couplé gagnant et Tiercé désordre en 5 chevaux, avec le lauréat le 5 Hot Spot, placé deuxième de notre pronostic, le 10 Power Jack, arrivé deuxième, et le 7 Shere Calm, qui a longtemps fait illusion avant de se contenter de la troisième place (Couplé gagnant : 95/1, Tiercé désordre : 171/1). Le 14 Spring Street a ensuite résisté pour la quatrième place au 15 Griegos, qui était notre "dernière minute".