Quinté du jeudi 31 août 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 31 août 2023 à Longchamp, le Prix du Bel Air. Départ à 18h00. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Grande piste. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans.

Qu’il est loin ce temps où ce Prix du Bel Air faisait partie des tout premiers quintés pour 3 ans de la saison. Désormais, il se dispute à la fin de l’été quand les valeurs sont bien établies, ce qui, avouons-le, simplifie à première vue la tache du parieur.

Néanmoins, les chevaux se tenant ici de près, tout paraît possible à la lecture des partants. Gianluca Bietolini en présente deux, avec de bonnes chances, à commencer par notre favori le 2 Vintage Kod, qui a la pointure de ce lot à condition de ne pas tirer dans le parcours, et le 10 Le Freinay qui vient de rassurer en courant de première dans un quinté sur plus court.

Le 12 Quartz du Houley est évidemment une priorité, tout comme les deux « Fabre » le 9 Tropisme et le 1 WillIam Tell, ce dernier ayant le bénéfice de la fraîcheur pour ne pas avoir été vu à Deauville durant l’été.

L’outsider de RTL, le 14 Exubérance vient d’échouer sur la ligne droite de Deauville, mais sur une distance plus courte, alors qu’elle est apparemment meilleure sur 1600 mètres et un peu plus. En dépit de son numéro 10 dans les stalles de départ, ce qui va encore compter ici, il faut s’attendre à une réhabilitation de sa part...







































































































































































Les pronostics :

2. Vintage Kod

12. Quartz du Houley

9. Tropisme

10. Le Freinay

1. William Tell

14. Exubérance

8. Hernan Cortes































































































































































L’outsider de RTL :

14. Exubérance

Résultats du mardi 29 août à Dieppe :

Le favori de RTL se classe 3e, l’outsider de RTL 7e.

