Quinté+ du jeudi 3 février 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 3 février 2022 à Vincennes, le Prix de Langeais. Trot attelé. Départ à 13h50. 14 partants. 2.875 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans.

Trois Baudouin, sinon rien... L'entraîneur breton Jean-Michel Baudouin possède en effet les clés de ce quinté, avec trois partants possédant tous une première chance. Les trois sont en tête de notre sélection, dans l'ordre de notre préférence.

En tête, notre dernière minute, le 2 Flamme Vive, mérite le plus grand intérêt. Avec Franck Nivard, elle va profiter à plein de sa situation au premier échelon. Pour les surprises, on se tournera vers la famille Bigeon, qui présente 3, le 9 et le 12.

Les pronostics :

6. Epsom d'Herfraie

14. Décoloration

7. Dreamer de Chenu

3. El Santo Haufor

12. Diablo du Noyer

2. Flamme Vive

9. For You Madrik

La dernière minute :

2. Flamme Vive

Résultats du mardi 1er février à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL a gagné.