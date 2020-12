Quinté+ du jeudi 3 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 02/12/2020 à 15:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 2 décembre 2020 à Vincennes, le Prix de Bourigny. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Départ à l'autostart. Grande piste. Trotteurs de 4 et 5 ans.

On devrait aller vite dans cette belle épreuve, où nous faisons confiance à l'un des plus véloces sur le papier, le 6 Fabulous Dream, qu'entraîne Sébastien Guarato. Lauréat récemment sur le parcours classique de Vincennes, il avait bien gagné sur ce parcours en février et peut donc réussir la passe de trois dans le temple du trot.

Mis à part notre dernière minute, qui s'élance en seconde ligne, à la corde, nous avons essentiellement retenu les chevaux qui colleront aux ailes de l'autostart. Ids Boko, le 5, vient de très bien se comporter sur ce parcours, le 3 All Wise As semble capable de franchir un palier en intégrant la bonne combinaison du quinté et le 7 Flora Quick, même si elle se montre parfois fantasque, peut surprendre à la faveur d'un parcours sur mesure.

Le 10 Eric The Eel est donc notre dernière minute. Excellent sixième du Prix Marcel Laurent remporté par Face Time Bourbon, qui est sans doute le meilleur trotteur actuel, il a confirmé sur plus long à l'issue d'une course exécrable et d'un parcours effectué nez au vent. Ce genre de courses étant son sport, sa place est dans les cinq premiers.

Les pronostics :

6. Fabulous Dream

5. Ids Boko

3. All Wise As

10. Eric The Eel

7. Flora Quick

2. Free Man

9. Empire

1. Firello



La dernière minute :

10. Eric The Eel

Résultats du mardi 1er décembre :

Le favori de RTL gagne à 7/1. Tiercé désordre en 6. Mauvais comportement de la dernière minute (8e).