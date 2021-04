Quinté+ du jeudi 29 avril 2021 à Compiègne : les pronostics

publié le 28/04/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 29 avril 2021 à Compiègne, le Prix Gaston Branère. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Listed-Race. Haies. 3.600 mètres. Chevaux de 4 ans.

Épreuve d'apparence lisible, ce Quinté+ peut permettre au 2 Chichi de la Vega de se réhabiliter, après deux tentatives indignes de lui cette année. La réputation qui le précédait était flatteuse, due à son succès autoritaire dans le Prix Fifrelet en fin d'année passée. Sur cette piste qu'il découvre, il mérite encore crédit.

Impossible de faire sans les candidatures du 8 Colbert du Berlais, qui vient de devancer notre favori à deux reprises, ou de notre dernière minute, le 11 Martin Spirit, qui vient de réussir ses débuts dans la catégorie et dont on attend logiquement confirmation. Concernant ce dernier, notons que son entraîneur François Nicolle a remporté trois des sept dernières éditions de cette course principale.

Manquant d'expérience, mais pas de qualité, le 5 Kill Bill doit également être inclus dans les jeux, tout comme le plus titré du lot, le 1 Martardor. Parmi les (bons) outsiders, attention au 13 Marvellina Digeo : elle rentre, elle est la seule femelle du lot, mais son entraîneur marche sur l'eau. Dans ce cas...

Les pronostics :

2. Chichi de la Vega

8. Colbert du Berlais

5. Kill Bill

11. Martin Spirit

13. Marvellina Digeo

15. Bassmatchi

1. Martardor

La dernière minute :

11. Martin Spirit