Quinté du jeudi 28 septembre 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 28 septembre 2023 à Chantilly, le Prix de la Galerie des Batailles. Départ à 13h50. 15 partants (le 1 Enchantres est non partante). Plat. Handicap. 1.800 mètres. Piste ronde. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans.

Là encore, on ne devrait pas être déçu par les rapports, que nous prévoyons élevés, vu l’homogénéité du lot. Décevant en dernier lieu à ce niveau, nous rachetons le 3 Saint-Etienne et le 4 Madigan, qui valent mieux que ce qu’ils viennent de montrer, mais on peut aussi faire sans eux. A chacun de voir.

La forme est du côté de notre favori, le 7 Mr Cassiope, dont personne ne connaît les limites, et qui vient de s’imposer avec la manière sur les rives de l’Allier.

Le 9 Recoletty vient de décevoir sur la ligne droite de Deauville, mais il avait été monté ce jour-là en dépit de l’entendement. Sur ce parcours avec tournant, son rachat est fortement envisageable.

L’outsider de RTL, le 8 Giraffe, vient de faire une rentrée plus que satisfaisante à Salon-de-Provence, où elle évoluait pratiquement à domicile. A ce poids, sur cette distance et avec ce jockey-là, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Elle peut même gagner, qu’on se le dise.



















































































































































































Les pronostics :

7. Mr Cassiope

9. Recoletty

16. Centorina

8. Giraffe

3. Saint Etienne

4. Madigan

5. American Hope











































































































































































L’outsider de RTL :

8. Giraffe

Résultats du mardi 26 septembre 2023 à Compiègne :

Le favori de RTL s’illustre, l’outsider de RTL conserve la 7e place après avoir mené. La sélection indique le Tiercé.

