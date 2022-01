Quinté+ du jeudi 27 janvier 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 27 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de la Semaine Internationale. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 et 8 ans. Il fallait jouer le 11, le 9, le 13, le 3 et le 12.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Mise à part notre dernière minute, le 7 Voyage d'Amour, une jument de 8 ans capable d'un coup d'éclat face à ses rivaux du jour, nous ne faisons confiance ici qu'aux trotteurs âgés de 7 ans, à commencer par le 9 Ingo, dont l'entente avec Alexandre Abrivard frôle la perfection et qui adore la grande piste de Vincennes.

D'autres évidemment peuvent prétendre à la victoire, comme le 11 Falco d'Havaroche, qui reste sur un probant succès, le 12 Fawley Buissonay, associé à Jean-Michel Bazire, voire le 14 French Way Of Life, qui n'est autre que la plus argentée de ce lot. Bon outsider dans cette joute, le 5 Foxtrot Nobless reste sur un accessit convaincant obtenu sur ce parcours derrière le 11 et le 12. Il devrait répéter.

Les pronostics :

9. Ingo

7. Voyage d'Amour

11. Falco d'Havaroche

12. Fawley Buissonay

13. Fantasia de Ligny

14. French Way Of Life

5. Foxtrot Nobless

La dernière minute :

7. Voyage d'Amour

Résultats du mardi 25 janvier à Cagnes-sur-Mer :

Le Favori de RTL a gagné, la dernière minute est 2e.