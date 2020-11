Quinté+ du jeudi 26 novembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 25/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 26 novembre 2020 à Vincennes, le Prix de Picardie. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 ans. La qualité est au rendez-vous dans ce Prix de Picardie, la difficulté également.

Au 16 Galilea Money, nous avons préféré le 12 Empire, qui l'avait battue en décembre 2019 sur la grande piste. Tomas Malmqvist présente par ailleurs le 2 Eric The Eel, qui présente également un profil intéressant : c'est un outsider à retenir en bon rang.

Les quatre dernières sorties du 14 All Wise As étant bonnes, il faut la retenir, autant pour la qualité de l'engagement que pour la drive de Gabriel Gelormini. De même, le rentrant Aramis Bar, qui porte le numéro 10, doit-il être intégré dans une sélection. L'entraîneur est habile et le cheval a déjà gagné lors de ses courses de rentrée.

Notre dernière minute, le 4 Goodman Turgot reste sur une bonne 3e place sur la distance, mais sur la petite piste, dans un lot de facture légèrement moindre. En pleine forme, il donnera son maximum dans cette joute, ce qui peut l'amener dans le Quinté+.

Les pronostics :

12. Empire

16. Galilea Money

14. All Wise As

4. Goodman Turgot

10. Aramis Bar

13. Gemme de Busset

2. Eric The Eel

7. Gondole Jenilou



La dernière minute :

4. Goodman Turgot