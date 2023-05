Quinté du jeudi 25 mai 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 25 mai 2023 à Longchamp, le Prix du Palais des Glaces. Départ à 18h00. 16 partantes. Plat. Handicap. 1.850 mètres. Grande piste. Bon terrain. Juments de 4 ans et plus.









Surprises, surprises : elles ne devraient pas manquer à l’arrivée de ce quinté très homogène. Notre favorite, le 1 Honguemare, coche toutes les cases. A elle de passer ce nouveau cap, car c’est son premier quinté et de se jouer de ses 61 kilos.

L’outsider de RTL, le 4 Nottingham, a remporté un quinté sur ce parcours, contre les seules femelles et dans cette configuration de terrain (bon souple) l’été dernier. Même si le handicapeur peine à la baisser sur l’échelle des valeurs, elle est compétitive dans cette épreuve.

Restant sur deux succès de rang, le 3 Pingo a sa chance également, tandis que le 8 Fayona a en général toujours très bien couru sur cette piste. Bien placé au poids, elle peut surprendre.

En bas de tableau, attention au 16 Cordey Rose, dont les tentatives récentes sont bonnes et qui dépend d’un effectif en forme, à tout le moins dans ce genre d’épreuves.







Les pronostics :

1. Honguemare

4. Nottingham

3. Pingo

8. Fayona

16. Cordey Rose

7. Looking at Me

10. Andromède













L’outsider de RTL :

4. Nottingham

Résultats du lundi 23 mai 2023 à Saint-Cloud :

Le favori de RTL (12e) et l’outsider de RTL (10e) courent mal dans un quinté d’outsiders.

