Quinté+ du jeudi 25 août à Deauville en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 25 août à Deauville, le Handicap de la Manche. Départ à 20h15. 13 partants (le 2 Or Gris est non partant). Handicap. 3.200 mètres. Gazon. Purs-sangs de 3 ans et plus.

On ne peut jurer de rien, et surtout pas de la météo sur la côte normande, où des averses orageuses sont annoncées en milieu de journée ce jeudi. Terrain souple, lourd, bon souple ? That is the question...

Entraîné sur place, étincelant sur longue distance et à l'aise sur cette piste (avec une victoire en deux tentatives), le 6 Blue Swan est un bon favori, la forme de l'effectif dont il dépend étant en outre insolente.

Le 3 Dojo courant bien sur sa fraîcheur, il doit être retenu dans ce lot n'ayant rien de transcendant. Remarqué à Vichy, où il s'est classé 2e derrière un bon stayer, le 11 Côté Jardin a sagement attendu cet engagement. À cette valeur, il reste un bon point d'appui dans les cinq premiers. C'est notre dernière minute.

En bas de tableau, le 11 Côté Jardin et le 12 Lettyt Storm ne partent pas battus d'avance, loin s'en faut.

Les pronostics :

6. Blue Swan

3. Dojo

5. Alkuin

11. Côté Jardin

10. Just Light

12. Lettyt Storm

8. Sea Dreamin

La dernière minute :

11. Côté Jardin

Résultats du mardi 23 août à Deauville :

Le favori de RTL conserve la 5e place. Même "soumillonisée", la dernière minute n'a jamais été dans le coup. Ah, Deauville...

