Quinté+ du jeudi 24 juin 2021 à Longchamp en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 24 juin 2021 à Longchamp, le Prix du Palais des Glaces. Départ à 20h15. 17 partantes. Handicap. Femelles. Plat. 1.850 mètres. Grande piste. Juments de 4 ans et plus.

Distance bâtarde et piste sans doute rendue très souple par les orages compliquent un peu le problème posé par les 16 juments engagées dans ce quinté en nocturne. Nous avons repris en bonne place le 6 Papua, que l'état du terrain ne déconcertera pas et qui peut ainsi passer outre la pénalisation pondérale dont elle vient d'être l'objet.

Spécialiste de la piste et sans doute jument saisonnière, le 15 Calaconta est capable de refaire surface à ce niveau après quelques courses prometteuses. Quant à notre dernière minute, le 1 Ficelle du Houley, elle est bien connue à ce niveau et pourrait en apprendre à beaucoup de ses rivales du soir. Avec une bonne course d'attente, cette bonne jument n'est pas hors jeu.

Attention en bas de tableau au 14 Assigned, estimée par son entraîneur et qui débute dans cette catégorie.

Les pronostics :

6. Papua

15. Calaconta

1. Ficelle du Houley

10. Tara

3. Episodia

14. Assigned

7. Layla



La dernière minute :

1. Ficelle du Houley

Résultats du mardi 22 juin à Nantes :

La favorite était aux abonnés absents, la dernière minute également...